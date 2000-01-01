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Тихомиров Дмитрий Памфилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихомиров Памфил ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1877

Сын: Тихомиров Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Тихомирова Мария Леонтьевна

село Алексеевка, Пензенская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадомцева Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Тихомирова Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Исай Дмитриевич

Мать ребёнка: Тихомирова Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Тихомирова Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Тихомирова Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машкова Агафья Дмитриевна

Мать ребёнка: Тихомирова Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Тихомирова Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токарева Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Тихомирова Мария Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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