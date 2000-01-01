Тихомиров Дмитрий Памфилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Рождение
Неизвестно
Отец: Тихомиров Памфил ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1877
Сын: Тихомиров Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Тихомирова Мария Леонтьевна
село Алексеевка, Пензенская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадомцева Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Тихомирова Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Исай Дмитриевич
Мать ребёнка: Тихомирова Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Тихомирова Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Тихомирова Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машкова Агафья Дмитриевна
Мать ребёнка: Тихомирова Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Тихомирова Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токарева Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Тихомирова Мария Леонтьевна
Смерть
Неизвестно