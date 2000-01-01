Кислицына Наталья Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Наталья Лукина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Кислицын Григорий Силин

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кислицын Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Кислицын Григорий Силин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Григорий Силин

Смерть
После 1795
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