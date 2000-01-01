Кислицын Григорий Силин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Кислицын Сила Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Агрипина Григорьевна
Мать ребёнка: Кислицына Иванова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Кислицын Савин Григорьевич
Мать ребёнка: Кислицына Иванова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Кислицына Наталья Лукина
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кислицын Ефим Григорьевич
Мать ребёнка: Кислицына Наталья Лукина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Наталья Лукина
Смерть
1783