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Кислицын Григорий Силин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Кислицын Сила Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Агрипина Григорьевна

Мать ребёнка: Кислицына Иванова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Кислицын Савин Григорьевич

Мать ребёнка: Кислицына Иванова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Кислицына Наталья Лукина

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кислицын Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Кислицына Наталья Лукина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Наталья Лукина

Смерть
1783
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