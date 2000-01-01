Кислицына (Королёва) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (Королёва) Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Агрипина Григорьевна

Отец ребёнка: Кислицын Григорий Силин

Рождение ребёнка
1753

Сын: Кислицын Савин Григорьевич

Отец ребёнка: Кислицын Григорий Силин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Григорий Силин

Смерть
После 1763
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