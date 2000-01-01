Кислицына (Королёва) Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Агрипина Григорьевна
Отец ребёнка: Кислицын Григорий Силин
Рождение ребёнка
1753
Сын: Кислицын Савин Григорьевич
Отец ребёнка: Кислицын Григорий Силин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763