(Бриндарова) Вера Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бриндарова) Вера Борисовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

20.12.1921

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Военная служба
23.06.1941
Род войск: медслужба Воинское звание: ст. военфельдшер|ст. лейтенант медслужбы|ст. лейтенант мед. сл. В некоторых документах значится как Бриндарева Вера Борисовна Место службы 230 гап 23 гаубичная ... Показать все
Рождение ребёнка
1948

Сын: Скляренко Игорь Иванович

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
1990
Москва, город федерального значения Москва
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