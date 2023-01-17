(Бриндарова) Вера Борисовна
Место рождения
Дата рождения20.12.1921
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
23.06.1941
Род войск: медслужба Воинское звание: ст. военфельдшер|ст. лейтенант медслужбы|ст. лейтенант мед. сл. В некоторых документах значится как Бриндарева Вера Борисовна Место службы 230 гап 23 гаубичная ... Показать все
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
1990