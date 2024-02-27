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Крюков Иван Стафеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Крюков Стафей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1916

Сын: Крюков Василий Иванович

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крестинья Ивановна

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Елизар Иванович

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крюкова Соломанида Ивановна

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крюкова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Пантелемон Иванович

Мать ребёнка: Марфа

Смерть
1961
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