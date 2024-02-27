Крюков Иван Стафеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1961
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Крюков Стафей
Рождение ребёнка
30.01.1916
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крестинья Ивановна
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюкова Соломанида Ивановна
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюкова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крюков Пантелемон Иванович
Мать ребёнка: Марфа
Смерть
1961