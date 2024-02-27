(Крюкова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.1916
Отец ребёнка: Крюков Иван Стафеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крестинья Ивановна
Отец ребёнка: Крюков Иван Стафеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крюков Иван Стафеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюкова Соломанида Ивановна
Отец ребёнка: Крюков Иван Стафеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюкова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Крюков Иван Стафеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крюков Пантелемон Иванович
Отец ребёнка: Крюков Иван Стафеевич
Смерть
1933