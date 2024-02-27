(Крюкова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Крюкова) Марфа

(Крюкова) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1916

Сын: Крюков Василий Иванович

Отец ребёнка: Крюков Иван Стафеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крестинья Ивановна

Отец ребёнка: Крюков Иван Стафеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Елизар Иванович

Отец ребёнка: Крюков Иван Стафеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крюкова Соломанида Ивановна

Отец ребёнка: Крюков Иван Стафеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крюкова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Крюков Иван Стафеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Пантелемон Иванович

Отец ребёнка: Крюков Иван Стафеевич

Смерть
1933
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close