Крюков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1916
Отец: Крюков Иван Стафеевич
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
20.01.1932
Дочь: Крюкова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Истомина Евгения Никоноровна
Рождение ребёнка
02.02.1936
Дочь: Крюкова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Истомина Евгения Никоноровна
Рождение ребёнка
15.06.1939
Дочь: Крюкова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Истомина Евгения Никоноровна
Бракосочетание
Неизвестно