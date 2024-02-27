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Крюков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1916

Отец: Крюков Иван Стафеевич

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
20.01.1932

Дочь: Крюкова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Истомина Евгения Никоноровна

Рождение ребёнка
02.02.1936

Дочь: Крюкова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Истомина Евгения Никоноровна

Рождение ребёнка
15.06.1939

Дочь: Крюкова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Истомина Евгения Никоноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина Евгения Никоноровна

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