Драке (Скорнякова) Мария Владимировна 1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Драке (Скорнякова) Мария Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1851

умерла ?.04.1930

Супруги
Драке Людвиг Людвигович31.01.1842 г.р.
Дети
Драке Владимир Людвигович23.09.1874 г.р.
Драке Виктор Людвигович24.10.1879 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Драке Людвиг Людвигович

Рождение ребёнка
23.09.1874

Сын: Драке Владимир Людвигович

Отец ребёнка: Драке Людвиг Людвигович

Вильнюс, Литовская ССР, СССР

Рождение ребёнка
24.10.1879

Сын: Драке Виктор Людвигович

Отец ребёнка: Драке Людвиг Людвигович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
?.04.1930

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