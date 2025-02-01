Драке (Скорнякова) Мария Владимировна
женский, родилась 1851
умерла ?.04.1930
Супруги
Драке Людвиг Людвигович31.01.1842 г.р.
Дети
Драке Владимир Людвигович23.09.1874 г.р.
Драке Виктор Людвигович24.10.1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1874
Сын: Драке Владимир Людвигович
Отец ребёнка: Драке Людвиг Людвигович
Вильнюс, Литовская ССР, СССР
Рождение ребёнка
24.10.1879
Отец ребёнка: Драке Людвиг Людвигович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
?.04.1930