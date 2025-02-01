Драке Владимир Людвигович
мужской, родился 23.09.1874, Вильнюс, Литовская ССР, СССР
умер 15.10.1933, Таллин, Эстонская ССР, СССР
ОтецДраке Людвиг Людвигович31.01.1842 г.р.
МатьДраке (Скорнякова) Мария Владимировна1851 г.р.
Супруги
Драке (Ильина) Татьяна Афиногеновна04.09.1891 г.р.
Дети
Драке Андрей ВладимировичМежду 1909 и 1910 г.р.
Драке Татьяна Владимировна1914 г.р.
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Место
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Рождение
23.09.1874
Вильнюс, Литовская ССР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910
Сын: Драке Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Драке (Ильина) Татьяна Афиногеновна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Драке Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Драке (Ильина) Татьяна Афиногеновна
Смерть
15.10.1933
Таллин, Эстонская ССР, СССР