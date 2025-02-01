Драке Владимир Людвигович 23.09.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Драке Владимир Людвигович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.09.1874, Вильнюс, Литовская ССР, СССР

умер 15.10.1933, Таллин, Эстонская ССР, СССР

Отец
Драке Людвиг Людвигович31.01.1842 г.р.
Мать
Драке (Скорнякова) Мария Владимировна1851 г.р.
Супруги
Драке (Ильина) Татьяна Афиногеновна04.09.1891 г.р.
Дети
Драке Андрей ВладимировичМежду 1909 и 1910 г.р.
Драке Татьяна Владимировна1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1874

Отец: Драке Людвиг Людвигович

Мать: Драке (Скорнякова) Мария Владимировна

Вильнюс, Литовская ССР, СССР

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Драке (Ильина) Татьяна Афиногеновна

Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910

Сын: Драке Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Драке (Ильина) Татьяна Афиногеновна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Драке Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Драке (Ильина) Татьяна Афиногеновна

Смерть
15.10.1933
Таллин, Эстонская ССР, СССР

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