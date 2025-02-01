Драке Людвиг Людвигович 31.01.1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Драке Людвиг Людвигович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 31.01.1842

умер 10.07.1916

Супруги
Драке (Скорнякова) Мария Владимировна1851 г.р.
Дети
Драке Владимир Людвигович23.09.1874 г.р.
Драке Виктор Людвигович24.10.1879 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Драке (Скорнякова) Мария Владимировна

Рождение ребёнка
23.09.1874

Сын: Драке Владимир Людвигович

Мать ребёнка: Драке (Скорнякова) Мария Владимировна

Вильнюс, Литовская ССР, СССР

Рождение ребёнка
24.10.1879

Сын: Драке Виктор Людвигович

Мать ребёнка: Драке (Скорнякова) Мария Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
10.07.1916

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