Драке Людвиг Людвигович
мужской, родился 31.01.1842
умер 10.07.1916
Супруги
Дети
Драке Владимир Людвигович23.09.1874 г.р.
Драке Виктор Людвигович24.10.1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1874
Сын: Драке Владимир Людвигович
Мать ребёнка: Драке (Скорнякова) Мария Владимировна
Вильнюс, Литовская ССР, СССР
Рождение ребёнка
24.10.1879
Мать ребёнка: Драке (Скорнякова) Мария Владимировна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
10.07.1916