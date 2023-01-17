Котова (Ледовская) Степанида Никитична
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Котов Степан
Отец ребёнка: Котов Трофим
Рождение ребёнка
1780
Сын: Котов Григорий
Отец ребёнка: Котов Трофим
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Котов Трофим
Рождение ребёнка
1787
Сын: Котов Ефим
Отец ребёнка: Котов Трофим
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Котов Трофим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Трофим
Смерть
Неизвестно