Котова (Ледовская) Степанида Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Ледовская) Степанида Никитична

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Место рождения

Воскресенское, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресенское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Котов Степан

Отец ребёнка: Котов Трофим

Рождение ребёнка
1780

Сын: Котов Григорий

Отец ребёнка: Котов Трофим

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Котов Трофим

Рождение ребёнка
1787

Сын: Котов Ефим

Отец ребёнка: Котов Трофим

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Котов Трофим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Трофим

Смерть
Неизвестно
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