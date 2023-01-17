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Котов Трофим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Котов Сергей

Мать: Котова Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Котов Степан

Мать ребёнка: Котова Степанида Никитична

Рождение ребёнка
1780

Сын: Котов Григорий

Мать ребёнка: Котова Степанида Никитична

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Котова Степанида Никитична

Рождение ребёнка
1787

Сын: Котов Ефим

Мать ребёнка: Котова Степанида Никитична

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Котова Степанида Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Степанида Никитична

Смерть
1826
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
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