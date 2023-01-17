Котов Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Котов Сергей
Рождение ребёнка
1777
Сын: Котов Степан
Мать ребёнка: Котова Степанида Никитична
Рождение ребёнка
1780
Сын: Котов Григорий
Мать ребёнка: Котова Степанида Никитична
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Котова Степанида Никитична
Рождение ребёнка
1787
Сын: Котов Ефим
Мать ребёнка: Котова Степанида Никитична
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Котова Степанида Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1826
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область