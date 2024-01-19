Рулькова Ефросинья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рулькова Ефросинья Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рульков Лука Иванович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Рулькова Марфа Лукьяновна

Отец ребёнка: Рульков Лука Иванович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Рульков Григорий Лукьянович

Отец ребёнка: Рульков Лука Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1888

Сын: Рульков Прокопий Лукьянович

Отец ребёнка: Рульков Лука Иванович

Рождение ребёнка
24.05.1889

Дочь: Рулькова Феодосия Лукьяновна

Отец ребёнка: Рульков Лука Иванович

Рождение ребёнка
14.07.1893

Дочь: Рулькова Мария Лукьяновна

Отец ребёнка: Рульков Лука Иванович

Рождение ребёнка
1894 ст.

Сын: Рульков Дмитрий Лукьянович

Отец ребёнка: Рульков Лука Иванович

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Метрическая запись не сохранена, отчество найдено на основе имеющихся данных, буду дальше искать подтверждение
Рождение ребёнка
23.09.1896

Дочь: Рулькова Устина Лукьяновна

Отец ребёнка: Рульков Лука Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1899

Дочь: Рулькова Хиония Лукьяновна

Отец ребёнка: Рульков Лука Иванович

Рождение ребёнка
19.04.1901

Дочь: Рулькова Елизавета Лукьяновна

Отец ребёнка: Рульков Лука Иванович

Смерть
Неизвестно

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