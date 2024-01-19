Рулькова Ефросинья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Рулькова Марфа Лукьяновна
Отец ребёнка: Рульков Лука Иванович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Рульков Григорий Лукьянович
Отец ребёнка: Рульков Лука Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1888
Сын: Рульков Прокопий Лукьянович
Отец ребёнка: Рульков Лука Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1889
Дочь: Рулькова Феодосия Лукьяновна
Отец ребёнка: Рульков Лука Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1893
Дочь: Рулькова Мария Лукьяновна
Отец ребёнка: Рульков Лука Иванович
Рождение ребёнка
1894 ст.
Сын: Рульков Дмитрий Лукьянович
Отец ребёнка: Рульков Лука Иванович
Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Метрическая запись не сохранена, отчество найдено на основе имеющихся данных, буду дальше искать подтверждение
Рождение ребёнка
23.09.1896
Дочь: Рулькова Устина Лукьяновна
Отец ребёнка: Рульков Лука Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1899
Дочь: Рулькова Хиония Лукьяновна
Отец ребёнка: Рульков Лука Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1901
Дочь: Рулькова Елизавета Лукьяновна
Отец ребёнка: Рульков Лука Иванович
Смерть
Неизвестно