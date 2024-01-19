Рульков Григорий Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
02.11.1903 ст.
Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1908
Дочь: Рулькова Агриппина Григорьевна
Мать ребёнка: Рулькова (Лапочкина) Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
03.08.1912
Мать ребёнка: Рулькова (Лапочкина) Феодосия Прокопьевна
Смерть
Неизвестно