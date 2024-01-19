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Рульков Григорий Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Рульков Лука Иванович

Мать: Рулькова Ефросинья Евдокимовна

Бракосочетание
02.11.1903 ст.

Жена: Рулькова (Лапочкина) Феодосия Прокопьевна

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1908

Дочь: Рулькова Агриппина Григорьевна

Мать ребёнка: Рулькова (Лапочкина) Феодосия Прокопьевна

Рождение ребёнка
03.08.1912

Сын: Рульков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Рулькова (Лапочкина) Феодосия Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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