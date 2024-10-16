Рульков Лука Иванович
Место рождения
Дата рождения01.02.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Рульков Иван Ефимович
Мать: не указана
Дочь: Рулькова Марфа Лукьяновна
Мать ребёнка: Рулькова Ефросинья Евдокимовна
Сын: Рульков Григорий Лукьянович
Мать ребёнка: Рулькова Ефросинья Евдокимовна
Сын: Рульков Прокопий Лукьянович
Мать ребёнка: Рулькова Ефросинья Евдокимовна
Дочь: Рулькова Феодосия Лукьяновна
Мать ребёнка: Рулькова Ефросинья Евдокимовна
Дочь: Рулькова Мария Лукьяновна
Мать ребёнка: Рулькова Ефросинья Евдокимовна
Сын: Рульков Дмитрий Лукьянович
Мать ребёнка: Рулькова Ефросинья Евдокимовна
Дочь: Рулькова Устина Лукьяновна
Мать ребёнка: Рулькова Ефросинья Евдокимовна
Дочь: Рулькова Хиония Лукьяновна
Мать ребёнка: Рулькова Ефросинья Евдокимовна
Дочь: Рулькова Елизавета Лукьяновна
Мать ребёнка: Рулькова Ефросинья Евдокимовна