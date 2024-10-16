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Рульков Лука Иванович

Место рождения

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.02.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1862 ст.

Отец: Рульков Иван Ефимович

Мать: не указана

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рулькова Ефросинья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Рулькова Марфа Лукьяновна

Мать ребёнка: Рулькова Ефросинья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Рульков Григорий Лукьянович

Мать ребёнка: Рулькова Ефросинья Евдокимовна

Рождение ребёнка
24.02.1888

Сын: Рульков Прокопий Лукьянович

Мать ребёнка: Рулькова Ефросинья Евдокимовна

Рождение ребёнка
24.05.1889

Дочь: Рулькова Феодосия Лукьяновна

Мать ребёнка: Рулькова Ефросинья Евдокимовна

Рождение ребёнка
14.07.1893

Дочь: Рулькова Мария Лукьяновна

Мать ребёнка: Рулькова Ефросинья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1894 ст.

Сын: Рульков Дмитрий Лукьянович

Мать ребёнка: Рулькова Ефросинья Евдокимовна

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Метрическая запись не сохранена, отчество найдено на основе имеющихся данных, буду дальше искать подтверждение
Рождение ребёнка
23.09.1896

Дочь: Рулькова Устина Лукьяновна

Мать ребёнка: Рулькова Ефросинья Евдокимовна

Рождение ребёнка
14.04.1899

Дочь: Рулькова Хиония Лукьяновна

Мать ребёнка: Рулькова Ефросинья Евдокимовна

Рождение ребёнка
19.04.1901

Дочь: Рулькова Елизавета Лукьяновна

Мать ребёнка: Рулькова Ефросинья Евдокимовна

Смерть
Неизвестно

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