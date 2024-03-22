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Зачупейко Петр Иванович

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Место рождения

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

29.06.1907

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1907

Отец: Зачупейко Иван Петрович

Мать: Зачупейко Пелагея Ивановна

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
После 1925

Сын: Зачупейко Михаил Петрович

Мать ребёнка: Зачупейко Анастасия Никандровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь

Мать ребёнка: Зачупейко Анастасия Никандровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зачупейко Анастасия Никандровна

Смерть
1939
Киргизская ССР
Умер от туберкулеза, ребенок утонул, жена Анастасия вышла замуж
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