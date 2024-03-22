Зачупейко Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения29.06.1907
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1907
Рождение ребёнка
После 1925
Сын: Зачупейко Михаил Петрович
Мать ребёнка: Зачупейко Анастасия Никандровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь
Мать ребёнка: Зачупейко Анастасия Никандровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939
Киргизская ССР
Умер от туберкулеза, ребенок утонул, жена Анастасия вышла замуж