Зачупейко Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения06.05.1875
Дата смерти02.07.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1875
Отец: Зачупейко Пётр Андреевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
13.12.1898
Дочь: Бакалова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Зачупейко Пелагея Ивановна
Анастасии нет в переписи детей хутора Кувшин за 1919 год
Рождение ребёнка
16.01.1903
Мать ребёнка: Зачупейко Пелагея Ивановна
В переписи детей 1919 года ему значилось 13-17 лет
Рождение ребёнка
1905
Сын: Зачупейко Василий Иванович
Мать ребёнка: Зачупейко Пелагея Ивановна
Воронежская область , с Купенко
Рождение ребёнка
29.06.1907
Мать ребёнка: Зачупейко Пелагея Ивановна
Военная служба
1915
Участвовал в Брусиловском прорыве
Рождение ребёнка
27.02.1916
Дочь: Турченко, Шляхова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Зачупейко Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Зачупейко Пелагея Ивановна
В свидетельстве о браке указано «м.Помічна, Кіровоградської обл.», но это неправда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.1953