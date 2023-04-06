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Зачупейко Иван Петрович

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Место рождения

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.05.1875

Дата смерти

02.07.1953

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1875

Отец: Зачупейко Пётр Андреевич

Мать: ?

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.12.1898

Дочь: Бакалова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Зачупейко Пелагея Ивановна

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Анастасии нет в переписи детей хутора Кувшин за 1919 год
Рождение ребёнка
16.01.1903

Сын: Зачупейко Антон Иванович

Мать ребёнка: Зачупейко Пелагея Ивановна

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
В переписи детей 1919 года ему значилось 13-17 лет
Рождение ребёнка
1905

Сын: Зачупейко Василий Иванович

Мать ребёнка: Зачупейко Пелагея Ивановна

Воронежская область , с Купенко
Рождение ребёнка
29.06.1907

Сын: Зачупейко Петр Иванович

Мать ребёнка: Зачупейко Пелагея Ивановна

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
1915
Участвовал в Брусиловском прорыве
Рождение ребёнка
27.02.1916

Дочь: Турченко, Шляхова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Зачупейко Пелагея Ивановна

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Зачупейко Иван Иванович

Мать ребёнка: Зачупейко Пелагея Ивановна

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
В свидетельстве о браке указано «м.Помічна, Кіровоградської обл.», но это неправда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зачупейко Пелагея Ивановна

Смерть
02.07.1953
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