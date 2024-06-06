Осипов Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1752 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Иванова) Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Осипов (Дмитриев) Алексей Васильевич
Мать ребёнка: (Иванова) Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1781 ст.
Сын: Осипов (Дмитриев) Трофим Васильевич
Мать ребёнка: (Иванова) Мавра Ивановна
Смерть
Неизвестно