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Осипов Василий Дмитриевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1752 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: Осипов Дмитрий Осипович

Мать: (Максимова) Татьяна Максимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Иванова) Мавра Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Осипов (Дмитриев) Алексей Васильевич

Мать ребёнка: (Иванова) Мавра Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.07.1781 ст.

Сын: Осипов (Дмитриев) Трофим Васильевич

Мать ребёнка: (Иванова) Мавра Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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