(Иванова) Мавра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1755 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Осипов (Дмитриев) Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Осипов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.07.1781 ст.
Сын: Осипов (Дмитриев) Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Осипов Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно