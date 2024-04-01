Павлова (Толмачева?) Варвара Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1873
Дата смерти26.01.1905
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1873
Рождение ребёнка
14.07.1892
Отец ребёнка: Павлов Антоний Алексеев
Рождение ребёнка
01.10.1894
Дочь: (Павлова) Устинья Антонова
Отец ребёнка: Павлов Антоний Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Атасова (Павлова) Екатерина Антониевна
Отец ребёнка: Павлов Антоний Алексеев
Рождение ребёнка
30.07.1899
Отец ребёнка: Павлов Антоний Алексеев
+ данные с/х переписи
Рождение ребёнка
12.01.1901
Дочь: (Павлов) Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Павлов Антоний Алексеев
Рождение ребёнка
17.08.1902
Отец ребёнка: Павлов Антоний Алексеев
данные с/х переписи
Рождение ребёнка
21.06.1904
Дочь: (Павлова) Ефросинья Антоновна
Отец ребёнка: Павлов Антоний Алексеев
Смерть
26.01.1905
Чахотка 31