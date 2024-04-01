Павлова (Толмачева?) Варвара Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Толмачева?) Варвара Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1873

Дата смерти

26.01.1905

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1873

Отец: Толмачев Федот Алексеев

Мать: Толмачева Акилина Матвеева

Рождение ребёнка
14.07.1892

Сын: Павлов Владимир Антониев

Отец ребёнка: Павлов Антоний Алексеев

Рождение ребёнка
01.10.1894

Дочь: (Павлова) Устинья Антонова

Отец ребёнка: Павлов Антоний Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Атасова (Павлова) Екатерина Антониевна

Отец ребёнка: Павлов Антоний Алексеев

Рождение ребёнка
30.07.1899

Сын: Павлов Иван Антонович

Отец ребёнка: Павлов Антоний Алексеев

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
+ данные с/х переписи
Рождение ребёнка
12.01.1901

Дочь: (Павлов) Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Павлов Антоний Алексеев

Рождение ребёнка
17.08.1902

Сын: Павлов Павел Антонович

Отец ребёнка: Павлов Антоний Алексеев

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
данные с/х переписи
Рождение ребёнка
21.06.1904

Дочь: (Павлова) Ефросинья Антоновна

Отец ребёнка: Павлов Антоний Алексеев

Смерть
26.01.1905
Чахотка 31

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