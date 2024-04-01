Толмачева Акилина Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1873
Дочь: Павлова Варвара Федотова
Отец ребёнка: Толмачев Федот Алексеев
Рождение ребёнка
29.01.1877
Дочь: Анна Федотова
Отец ребёнка: Толмачев Федот Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Толмачев Федот Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно