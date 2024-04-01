Толмачева Акилина Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева Акилина Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1873

Дочь: Павлова Варвара Федотова

Отец ребёнка: Толмачев Федот Алексеев

Рождение ребёнка
29.01.1877

Дочь: Анна Федотова

Отец ребёнка: Толмачев Федот Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Николай Федотов

Отец ребёнка: Толмачев Федот Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачев Федот Алексеев

Смерть
Неизвестно
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