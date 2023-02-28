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Мелания Семёнова

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Место рождения

Ковширы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Ковширы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.05.1882

Муж: Павлючков Дмитрий Прокопов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1883

Сын: Павлючков Борис Дмитриев

Отец ребёнка: Павлючков Дмитрий Прокопов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1885

Дочь: Малашенкова Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Павлючков Дмитрий Прокопов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1887

Дочь: Матрона Дмитриева

Отец ребёнка: Павлючков Дмитрий Прокопов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1890

Дочь: Платонова Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Павлючков Дмитрий Прокопов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1893

Дочь: Копылова Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Павлючков Дмитрий Прокопов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1895

Сын: Павлючков Косьма Дмитриев

Отец ребёнка: Павлючков Дмитрий Прокопов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1895

Дочь: Анастасия Дмитриева

Отец ребёнка: Павлючков Дмитрий Прокопов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1898

Сын: Павлючков Егор (Георгий) Дмитриевич

Отец ребёнка: Павлючков Дмитрий Прокопов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1900

Дочь: Фёкла Дмитриева

Отец ребёнка: Павлючков Дмитрий Прокопов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.02.1903

Сын: Павлючков Арсений Дмитриев

Отец ребёнка: Павлючков Дмитрий Прокопов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1907

Сын: Павлючков Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Павлючков Дмитрий Прокопов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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