Мелания Семёнова
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Павлючков Дмитрий Прокопов
Дочь: Малашенкова Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Павлючков Дмитрий Прокопов
Дочь: Матрона Дмитриева
Отец ребёнка: Павлючков Дмитрий Прокопов
Дочь: Платонова Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Павлючков Дмитрий Прокопов
Дочь: Копылова Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Павлючков Дмитрий Прокопов
Сын: Павлючков Косьма Дмитриев
Отец ребёнка: Павлючков Дмитрий Прокопов
Дочь: Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Павлючков Дмитрий Прокопов
Сын: Павлючков Егор (Георгий) Дмитриевич
Отец ребёнка: Павлючков Дмитрий Прокопов
Дочь: Фёкла Дмитриева
Отец ребёнка: Павлючков Дмитрий Прокопов
Сын: Павлючков Арсений Дмитриев
Отец ребёнка: Павлючков Дмитрий Прокопов
Сын: Павлючков Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Павлючков Дмитрий Прокопов