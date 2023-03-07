Павлючков Егор (Георгий) Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1898
Отец: Павлючков Дмитрий Прокопов
Мать: Мелания Семёнова
Рождение ребёнка
1926
Сын: Павличков Михаил Егорович
Мать ребёнка: Павлечкова Анна Степановна
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Сенино
Военная служба
1944
рядовой
Военная награда
10.01.1945
Медаль «За отвагу»
Смерть
Неизвестно