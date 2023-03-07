Павлючков Егор (Георгий) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлючков Егор (Георгий) Дмитриевич

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.04.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1898

Отец: Павлючков Дмитрий Прокопов

Мать: Мелания Семёнова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Павличков Михаил Егорович

Мать ребёнка: Павлечкова Анна Степановна

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Сенино
Военная служба
1944
рядовой
Военная награда
10.01.1945
Медаль «За отвагу»
Смерть
Неизвестно
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