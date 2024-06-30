Павлова Наталья / Наталия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти02.07.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 1 год Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448 Даты документов... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 6 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты документов: Ра... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 11 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 Даты документов: Ра... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 14 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты документов: Р... Показать все
Восприемник
10.03.1867 ст.
Восприемник у Павловой Марьи Ивановны
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 20 Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные росписи ц... Показать все
Восприемник
06.10.1880 ст.
Восприемник у Павловой Пелагеи Ивановны, девка
Восприемник
24.01.1888 ст.
Восприемник у Павловой Марии Васильевны
Восприемник
11.11.1888 ст.
Восприемник у Павловой Екатерины Ивановны, девка, фамилия - Павлова
Восприемник
15.05.1890 ст.
Восприемник у Павлова Петра Васильевича, девка
Восприемник
17.06.1895 ст.
Восприемник у Павловой Агрипины Васильевны, девка
Смерть
02.07.1896 ст.
крестьянская девица дата погребения - 04.07.1896 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 45 причина - от чахотки Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Пе... Показать все