Павлов Михайло / Михаил Паникарович / Поликарпович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти01.05.1872 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 4 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты документо... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 10 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел описи:... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 14 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости (рос... Показать все
Рождение ребёнка
1844
Сын: Павлов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Павлова Матрена / Матрона Павловна
Бракосочетание
Между 1844 и 1845
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 19 лет, зять Павла Феофановича, жена - Матрена Павловна, 19 лет (7 двор) Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирс... Показать все
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Павлова Матрена / Матрона Павловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Павлова Наталья / Наталия Михайловна
Мать ребёнка: Павлова Матрена / Матрона Павловна
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 24 года, жена - Матрена Павловна, 24 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450... Показать все
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Павлова Стефанида Михайловна
Мать ребёнка: Павлова Матрена / Матрона Павловна
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 29 лет, жена - Матрена Павловна, 29 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 К... Показать все
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Павлова Павла Михайловна
Мать ребёнка: Павлова Матрена / Матрона Павловна
Смена фамилии
1860
В ИР 1860 фамилия - Павлов
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 34 года, фамилия - Павлов, жена - Матрона Павловна, 34 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 2... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1860 ст.
Сын: Павлов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Павлова Матрена / Матрона Павловна
дата крещения - 25.02.1860 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - сын его Иван Михайлович и села Рождествина крестьянская девица Пелагея Иудовна Ис... Показать все
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Павлова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Павлова Матрена / Матрона Павловна
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 37 лет, жена - Матрона Павловна, 37 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 К... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1865 ст.
дата крещения - 03.04.1865 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - сын его крестьянин Иван Михайлович и крестьянская девка Ирина Иудовна Источник: М... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 44 года, жена - Матрона Павловна, 44 года Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556... Показать все
Смерть
01.05.1872 ст.
дата погребения - 04.05.1872 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 46 лет причина - от чахотки Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за ... Показать все