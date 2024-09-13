Павлова Матрена / Матрона Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти01.10.1892 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Павел Феофанович
Мать: Настасья Антиповна
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 5 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты документов: Ра... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 11 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел описи:... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 15 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости (рос... Показать все
Рождение ребёнка
1844
Сын: Павлов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Павлов Михайло / Михаил Паникарович / Поликарпович
Бракосочетание
Между 1844 и 1845
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 19 лет, муж - Михаил Поликарпович, 19 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. ... Показать все
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Павлов Михайло / Михаил Паникарович / Поликарпович
Рождение ребёнка
1849
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 24 года, муж - Михаил Поликарпович, 24 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 24... Показать все
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Павлова Стефанида Михайловна
Отец ребёнка: Павлов Михайло / Михаил Паникарович / Поликарпович
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 29 лет, муж - Михаил Поликарпович, 29 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493... Показать все
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Павлова Павла Михайловна
Отец ребёнка: Павлов Михайло / Михаил Паникарович / Поликарпович
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 34 года, муж - Михайло Поликарпович Павлов, 34 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1860 ст.
Сын: Павлов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Павлов Михайло / Михаил Паникарович / Поликарпович
дата крещения - 25.02.1860 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - сын его Иван Михайлович и села Рождествина крестьянская девица Пелагея Иудовна Ис... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 37 лет, муж - Михайло Поликарпович, 37 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 257... Показать все
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Павлова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Павлов Михайло / Михаил Паникарович / Поликарпович
Рождение ребёнка
01.04.1865 ст.
Сын: Белов Павлов Поликарпов Терентий Михайлович
Отец ребёнка: Павлов Михайло / Михаил Паникарович / Поликарпович
дата крещения - 03.04.1865 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - сын его крестьянин Иван Михайлович и крестьянская девка Ирина Иудовна Источник: М... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 44 года, муж - Михайло Поликарпович, 44 года Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. ... Показать все
Смерть
01.10.1892 ст.
фамилия - Павлова, отчество - Михайловна дата погребения - 03.10.1892 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 70 причина - от старости Источник: ГАЯО Метричес... Показать все