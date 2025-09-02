Бестужев-Рюмин Михаил Фёдорович
мужской, родился 27.08.1770
умер 06.03.1834
Супруги
Бестужева-Рюмина (Голицына) Анастасия-младшая Васильевна12.04.1772 г.р.
Дети
Бестужев-Рюмин Фёдор Михайлович20.07.1804 г.р.
Бестужева-Рюмина Анна МихайловнаОколо 1807 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
27.08.1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1804
Сын: Бестужев-Рюмин Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Голицына) Анастасия-младшая Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Бестужева-Рюмина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Голицына) Анастасия-младшая Васильевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Золотарёва (Бесстужева-Рюмина) Евфросинья Михайловна
Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Голицына) Анастасия-младшая Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Бестужев-Рюмин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Голицына) Анастасия-младшая Васильевна
Смерть
06.03.1834