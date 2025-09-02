Бестужев-Рюмин Михаил Фёдорович 27.08.1770 — найти родственников по фамилии на Familio

Бестужев-Рюмин Михаил Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.08.1770

умер 06.03.1834

Супруги
Бестужева-Рюмина (Голицына) Анастасия-младшая Васильевна12.04.1772 г.р.
Дети
Бестужев-Рюмин Фёдор Михайлович20.07.1804 г.р.
Бестужева-Рюмина Анна МихайловнаОколо 1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бестужева-Рюмина (Голицына) Анастасия-младшая Васильевна

Рождение ребёнка
20.07.1804

Сын: Бестужев-Рюмин Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Голицына) Анастасия-младшая Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Бестужева-Рюмина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Голицына) Анастасия-младшая Васильевна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Золотарёва (Бесстужева-Рюмина) Евфросинья Михайловна

Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Голицына) Анастасия-младшая Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Бестужев-Рюмин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Голицына) Анастасия-младшая Васильевна

Смерть
06.03.1834

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