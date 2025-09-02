Золотарёва (Бесстужева-Рюмина) Евфросинья Михайловна 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Золотарёва (Бесстужева-Рюмина) Евфросинья Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1813

умерла 1867

Отец
Бестужев-Рюмин Михаил Фёдорович27.08.1770 г.р.
Мать
Бестужева-Рюмина (Голицына) Анастасия-младшая Васильевна12.04.1772 г.р.
Супруги
Золотарёв Игнатий ИгнатьевичОколо 1813 г.р.
Дети
Золотарёв Михаил Игнатьевич30.04.1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Бестужев-Рюмин Михаил Фёдорович

Мать: Бестужева-Рюмина (Голицына) Анастасия-младшая Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотарёв Игнатий Игнатьевич

Рождение ребёнка
30.04.1838

Сын: Золотарёв Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Золотарёв Игнатий Игнатьевич

Смерть
1867

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