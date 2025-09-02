Золотарёва (Бесстужева-Рюмина) Евфросинья Михайловна
женский, родилась 1813
умерла 1867
ОтецБестужев-Рюмин Михаил Фёдорович27.08.1770 г.р.
МатьБестужева-Рюмина (Голицына) Анастасия-младшая Васильевна12.04.1772 г.р.
Супруги
Золотарёв Игнатий ИгнатьевичОколо 1813 г.р.
Дети
Золотарёв Михаил Игнатьевич30.04.1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1838
Сын: Золотарёв Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Золотарёв Игнатий Игнатьевич
Смерть
1867