Кривенцова (Полубояринова) Степанида Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Кривенцов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Кривенцов Григорий Васильев
Отец ребёнка: Кривенцов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Кривенцов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Кривенцова Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Кривенцов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Кривенцова Ирина Васильева
Отец ребёнка: Кривенцов Василий Степанович
Смерть
Неизвестно