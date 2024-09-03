Кривенцова (Полубояринова) Степанида Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривенцова (Полубояринова) Степанида Кириллова

Кривенцова (Полубояринова) Степанида Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенцов Василий Степанович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Кривенцов Антон Васильев

Отец ребёнка: Кривенцов Василий Степанович

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Кривенцов Григорий Васильев

Отец ребёнка: Кривенцов Василий Степанович

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Кривенцов Федор Васильев

Отец ребёнка: Кривенцов Василий Степанович

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Кривенцова Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Кривенцов Василий Степанович

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Кривенцова Ирина Васильева

Отец ребёнка: Кривенцов Василий Степанович

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.