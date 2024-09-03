Кривенцов Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Кривенцова (Полубояринова) Степанида Кириллова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Кривенцов Григорий Васильев
Мать ребёнка: Кривенцова (Полубояринова) Степанида Кириллова
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Кривенцова (Полубояринова) Степанида Кириллова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Кривенцова Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Кривенцова (Полубояринова) Степанида Кириллова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Кривенцова Ирина Васильева
Мать ребёнка: Кривенцова (Полубояринова) Степанида Кириллова
Смерть
Неизвестно