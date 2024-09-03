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Кривенцов Василий Степанович

Место рождения

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Кривенцов Степан Игнатов

Мать: Кривенцова (Абросимова) Матрена Авдеева

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривенцова (Полубояринова) Степанида Кириллова

Рождение ребёнка
1751

Сын: Кривенцов Антон Васильев

Мать ребёнка: Кривенцова (Полубояринова) Степанида Кириллова

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Кривенцов Григорий Васильев

Мать ребёнка: Кривенцова (Полубояринова) Степанида Кириллова

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Кривенцов Федор Васильев

Мать ребёнка: Кривенцова (Полубояринова) Степанида Кириллова

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Кривенцова Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Кривенцова (Полубояринова) Степанида Кириллова

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Кривенцова Ирина Васильева

Мать ребёнка: Кривенцова (Полубояринова) Степанида Кириллова

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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