Николай Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1913
Дата смерти19.09.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1913
Отец: Марк Гришков
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
1955
Сын: Николай Николаевич
Мать ребёнка: Анна Николанвна
Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла Николаевна
Мать ребёнка: Анна Николанвна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Николанвна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Николаевна
Мать ребёнка: Анна Николанвна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Анна Николанвна
Смерть
19.09.1995