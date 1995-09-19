Николай Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Маркович

Николай Маркович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1913

Дата смерти

19.09.1995

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1913

Отец: Марк Гришков

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
1955

Сын: Николай Николаевич

Мать ребёнка: Анна Николанвна

Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла Николаевна

Мать ребёнка: Анна Николанвна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Николанвна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Николаевна

Мать ребёнка: Анна Николанвна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Анна Николанвна

Смерть
19.09.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close