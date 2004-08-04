(Мазаник) Анна Николанвна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мазаник) Анна Николанвна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1921

Дата смерти

04.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Николай Николаевич

Отец ребёнка: Николай Маркович

Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Николай Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла Николаевна

Отец ребёнка: Николай Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Николаевна

Отец ребёнка: Николай Маркович

Смерть
04.08.2004
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