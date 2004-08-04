(Мазаник) Анна Николанвна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1921
Дата смерти04.08.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Сын: Николай Николаевич
Отец ребёнка: Николай Маркович
Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Николай Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла Николаевна
Отец ребёнка: Николай Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Николаевна
Отец ребёнка: Николай Маркович
Смерть
04.08.2004