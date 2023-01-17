(Мазаник) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Константин Маркович
Отец ребёнка: Марк Гришков
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Анна Марковна
Отец ребёнка: Марк Гришков
Рождение ребёнка
07.04.1908
Сын: Александр Маркович
Отец ребёнка: Марк Гришков
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Марковна
Отец ребёнка: Марк Гришков
Рождение ребёнка
17.01.1913
Сын: Николай Маркович
Отец ребёнка: Марк Гришков
Рождение ребёнка
1920
Сын: Иван Маркович
Отец ребёнка: Марк Гришков
Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марк Гришков
Смерть
Неизвестно