(Мазаник) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мазаник) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Константин Маркович

Отец ребёнка: Марк Гришков

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Анна Марковна

Отец ребёнка: Марк Гришков

Рождение ребёнка
07.04.1908

Сын: Александр Маркович

Отец ребёнка: Марк Гришков

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мария Марковна

Отец ребёнка: Марк Гришков

Рождение ребёнка
17.01.1913

Сын: Николай Маркович

Отец ребёнка: Марк Гришков

Рождение ребёнка
1920

Сын: Иван Маркович

Отец ребёнка: Марк Гришков

Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марк Гришков

Смерть
Неизвестно
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