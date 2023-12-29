Дорофеев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения22.05.1901
Дата смерти07.07.1978
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1901
Отец: Дорофеева Иван Егорович
Мать: Дорофеева Агафья
Рождение ребёнка
01.07.1941
Дочь: Легонькова (Дорофеева) Галина Михайловна
Мать ребёнка: Дорофеева (Бочарова) Мария Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.04.1946
Сын: Дорофеев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Дорофеева (Бочарова) Мария Петровна
Смерть
07.07.1978