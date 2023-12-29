Дорофеев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеев Михаил Иванович

Место рождения

Волосово, Чехов, Московская область

Дата рождения

22.05.1901

Дата смерти

07.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1901

Отец: Дорофеева Иван Егорович

Мать: Дорофеева Агафья

Волосово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1941

Дочь: Легонькова (Дорофеева) Галина Михайловна

Мать ребёнка: Дорофеева (Бочарова) Мария Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.04.1946

Сын: Дорофеев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Дорофеева (Бочарова) Мария Петровна

Смерть
07.07.1978

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