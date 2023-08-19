Полудова (Объедков) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолудова (Объедков) Пелагея

Полудова (Объедков) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Объедков Ефим

Мать: Объедкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полудов Анатолий

Отец ребёнка: Полудов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полудов Валерий

Отец ребёнка: Полудов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полудов Владимир

Отец ребёнка: Полудов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полудов Павел

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.