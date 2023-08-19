Полудова (Объедков) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Объедков Ефим
Мать: Объедкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полудов Анатолий
Отец ребёнка: Полудов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полудов Валерий
Отец ребёнка: Полудов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полудов Владимир
Отец ребёнка: Полудов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полудов Павел
Смерть
Неизвестно