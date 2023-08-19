Полудов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полудов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полудов Анатолий

Мать ребёнка: Полудова (Объедков) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полудов Валерий

Мать ребёнка: Полудова (Объедков) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полудов Владимир

Мать ребёнка: Полудова (Объедков) Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полудова (Объедков) Пелагея

Смерть
Неизвестно

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