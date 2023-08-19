Полудов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полудов Анатолий
Мать ребёнка: Полудова (Объедков) Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полудов Валерий
Мать ребёнка: Полудова (Объедков) Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полудов Владимир
Мать ребёнка: Полудова (Объедков) Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно