Объедкова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полудова (Объедков) Пелагея
Отец ребёнка: Объедков Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Объедков Аристарх
Отец ребёнка: Объедков Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Объедков Ефим
Рождение ребёнка
02.01.1901
Дочь: Шумакова (Объедкова) Татьяна
Отец ребёнка: Объедков Ефим
Рождение ребёнка
04.09.1904
Дочь: Объедкова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Объедков Ефим
Смерть
Неизвестно