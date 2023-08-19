Объедкова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Объедкова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полудова (Объедков) Пелагея

Отец ребёнка: Объедков Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Объедков Аристарх

Отец ребёнка: Объедков Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Объедков Ефим

Рождение ребёнка
02.01.1901

Дочь: Шумакова (Объедкова) Татьяна

Отец ребёнка: Объедков Ефим

Рождение ребёнка
04.09.1904

Дочь: Объедкова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Объедков Ефим

Смерть
Неизвестно

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