Шереметев Константин Никитич 18.08.1963 — найти родственников по фамилии на Familio

Шереметев Константин Никитич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.08.1963, г. Буэнос-Айрес, Аргентинская республика

Отец
Шереметев Никита Васильевич25.07.1932 г.р.
Мать
Шереметева (Кобиашвили) Майко (Елена) Семёновна12.03.1936 г.р.
Супруги
Паркер Джейн?.11.1961 г.р.
Дети
Шереметева Изабелла Константиновна1998 г.р.
Шереметева Екатерина Константиновна1999 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1963

Отец: Шереметев Никита Васильевич

Мать: Шереметева (Кобиашвили) Майко (Елена) Семёновна

г. Буэнос-Айрес, Аргентинская республика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паркер Джейн

Рождение ребёнка
1998

Дочь: Шереметева Изабелла Константиновна

Мать ребёнка: Паркер Джейн

г. Санта-Круз, Калифорния, США

Рождение ребёнка
1999

Дочь: Шереметева Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Паркер Джейн

г. Бриджпорт, Коннектикут, США

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