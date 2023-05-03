Шереметев Константин Никитич
мужской, родился 18.08.1963, г. Буэнос-Айрес, Аргентинская республика
ОтецШереметев Никита Васильевич25.07.1932 г.р.
МатьШереметева (Кобиашвили) Майко (Елена) Семёновна12.03.1936 г.р.
Супруги
Паркер Джейн?.11.1961 г.р.
Дети
Шереметева Изабелла Константиновна1998 г.р.
Шереметева Екатерина Константиновна1999 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1963
г. Буэнос-Айрес, Аргентинская республика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Паркер Джейн
Рождение ребёнка
1998
Дочь: Шереметева Изабелла Константиновна
Мать ребёнка: Паркер Джейн
г. Санта-Круз, Калифорния, США
Рождение ребёнка
1999
Дочь: Шереметева Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Паркер Джейн
г. Бриджпорт, Коннектикут, США