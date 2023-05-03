Шереметева (Кобиашвили) Майко (Елена) Семёновна
женский, родилась 12.03.1936, г. Торунь, Поморское воеводство, Польская республика
умерла 09.08.2010, г. Бриджпорт, Фэрфилд, Коннектикут, США
Супруги
Шереметев Никита Васильевич25.07.1932 г.р.
Дети
Шереметев Константин Никитич18.08.1963 г.р.
Шереметева Кира Никитична10.07.1975 г.р.
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Комментарий
Рождение
12.03.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Торунь, Поморское воеводство, Польская республика
Бракосочетание
21.10.1961
г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
18.08.1963
Сын: Шереметев Константин Никитич
Отец ребёнка: Шереметев Никита Васильевич
г. Буэнос-Айрес, Аргентинская республика
Рождение ребёнка
10.07.1975
Дочь: Шереметева Кира Никитична
Отец ребёнка: Шереметев Никита Васильевич
г. Буэнос-Айрес, Аргентинская республика
Смерть
09.08.2010
г. Бриджпорт, Фэрфилд, Коннектикут, США