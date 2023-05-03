Шереметева (Кобиашвили) Майко (Елена) Семёновна 12.03.1936 — найти родственников по фамилии на Familio

Шереметева (Кобиашвили) Майко (Елена) Семёновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 12.03.1936, г. Торунь, Поморское воеводство, Польская республика

умерла 09.08.2010, г. Бриджпорт, Фэрфилд, Коннектикут, США

Супруги
Шереметев Никита Васильевич25.07.1932 г.р.
Дети
Шереметев Константин Никитич18.08.1963 г.р.
Шереметева Кира Никитична10.07.1975 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Торунь, Поморское воеводство, Польская республика

Бракосочетание
21.10.1961

Муж: Шереметев Никита Васильевич

г. Нью-Йорк, США

Рождение ребёнка
18.08.1963

Сын: Шереметев Константин Никитич

Отец ребёнка: Шереметев Никита Васильевич

г. Буэнос-Айрес, Аргентинская республика

Рождение ребёнка
10.07.1975

Дочь: Шереметева Кира Никитична

Отец ребёнка: Шереметев Никита Васильевич

г. Буэнос-Айрес, Аргентинская республика

Смерть
09.08.2010
г. Бриджпорт, Фэрфилд, Коннектикут, США

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