Шереметева Кира Никитична 10.07.1975 — найти родственников по фамилии на Familio

Шереметева Кира Никитична

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 10.07.1975, г. Буэнос-Айрес, Аргентинская республика

Отец
Шереметев Никита Васильевич25.07.1932 г.р.
Мать
Шереметева (Кобиашвили) Майко (Елена) Семёновна12.03.1936 г.р.
Супруги
Ричардсон Томас УильямНеизвестно г.р.
Дети
Шереметева Ричардсон Александра Дарси03.01.1997 г.р.
Шереметьев Ричардсон Эндрю Уорд05.11.1998 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1975

Отец: Шереметев Никита Васильевич

Мать: Шереметева (Кобиашвили) Майко (Елена) Семёновна

г. Буэнос-Айрес, Аргентинская республика

Бракосочетание
06.02.1994

Муж: Ричардсон Томас Уильям

г. Нью-Йорк, США

Рождение ребёнка
03.01.1997

Дочь: Шереметева Ричардсон Александра Дарси

Отец ребёнка: Ричардсон Томас Уильям

г. Вашингтон, Колумбия, США

Рождение ребёнка
05.11.1998

Сын: Шереметьев Ричардсон Эндрю Уорд

Отец ребёнка: Ричардсон Томас Уильям

г. Вашингтон, Колумбия, США

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