Шереметева Кира Никитична
женский, родилась 10.07.1975, г. Буэнос-Айрес, Аргентинская республика
ОтецШереметев Никита Васильевич25.07.1932 г.р.
МатьШереметева (Кобиашвили) Майко (Елена) Семёновна12.03.1936 г.р.
Супруги
Ричардсон Томас УильямНеизвестно г.р.
Дети
Шереметева Ричардсон Александра Дарси03.01.1997 г.р.
Шереметьев Ричардсон Эндрю Уорд05.11.1998 г.р.
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Рождение
10.07.1975
г. Буэнос-Айрес, Аргентинская республика
Бракосочетание
06.02.1994
г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
03.01.1997
Дочь: Шереметева Ричардсон Александра Дарси
Отец ребёнка: Ричардсон Томас Уильям
г. Вашингтон, Колумбия, США
Рождение ребёнка
05.11.1998
Сын: Шереметьев Ричардсон Эндрю Уорд
Отец ребёнка: Ричардсон Томас Уильям
г. Вашингтон, Колумбия, США