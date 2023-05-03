Паркер Джейн ?.11.1961 — найти родственников по фамилии на Familio

Паркер Джейн

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась ?.11.1961, г.. Нью-Йорк, США

Супруги
Шереметев Константин Никитич18.08.1963 г.р.
Дети
Шереметева Изабелла Константиновна1998 г.р.
Шереметева Екатерина Константиновна1999 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

г.. Нью-Йорк, США

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шереметев Константин Никитич

Рождение ребёнка
1998

Дочь: Шереметева Изабелла Константиновна

Отец ребёнка: Шереметев Константин Никитич

г. Санта-Круз, Калифорния, США

Рождение ребёнка
1999

Дочь: Шереметева Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Шереметев Константин Никитич

г. Бриджпорт, Коннектикут, США

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