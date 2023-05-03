Паркер Джейн
женский, родилась ?.11.1961, г.. Нью-Йорк, США
Супруги
Шереметев Константин Никитич18.08.1963 г.р.
Дети
Шереметева Изабелла Константиновна1998 г.р.
Шереметева Екатерина Константиновна1999 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
г.. Нью-Йорк, США
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1998
Дочь: Шереметева Изабелла Константиновна
Отец ребёнка: Шереметев Константин Никитич
г. Санта-Круз, Калифорния, США
Рождение ребёнка
1999
Дочь: Шереметева Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Шереметев Константин Никитич
г. Бриджпорт, Коннектикут, США