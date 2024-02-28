Наталья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Сын: Павел Александрович
Отец ребёнка: Александр Илларионович
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Александр Илларионович
Рождение ребёнка
10.06.1895
Сын: Петр Александрович
Отец ребёнка: Александр Илларионович
Смерть
Неизвестно