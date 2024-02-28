Наталья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Илларионович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Павел Александрович

Отец ребёнка: Александр Илларионович

Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Алексей Александрович

Отец ребёнка: Александр Илларионович

Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.06.1895

Сын: Петр Александрович

Отец ребёнка: Александр Илларионович

Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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