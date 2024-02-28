Александр Илларионович
Место рождения
Дата рождения?.04.1855
Дата смерти?.05.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1855
Отец: Илларион Дмитриевич
Мать: Васса Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Матвеевна
Смерть
?.05.1856
Рождение ребёнка
1883
Сын: Павел Александрович
Мать ребёнка: Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
10.06.1895
Сын: Петр Александрович
Мать ребёнка: Наталья Матвеевна