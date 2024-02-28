Александр Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр Илларионович

Александр Илларионович

Место рождения

Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

?.04.1855

Дата смерти

?.05.1856

Пол

Мужской

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1855

Отец: Илларион Дмитриевич

Мать: Васса Андреевна

Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Матвеевна

Смерть
?.05.1856
Рождение ребёнка
1883

Сын: Павел Александрович

Мать ребёнка: Наталья Матвеевна

Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Алексей Александрович

Мать ребёнка: Наталья Матвеевна

Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.06.1895

Сын: Петр Александрович

Мать ребёнка: Наталья Матвеевна

Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.