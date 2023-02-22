Козлова Анна Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти14.08.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Козлов Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Гусева Аграфена Иванова
Отец ребёнка: Козлов Иван Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1870
Причина смерти: Понос