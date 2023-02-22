Козлова Анна Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Анна Исаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

14.08.1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Козлов Иван Афанасьев

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Гусева Аграфена Иванова

Отец ребёнка: Козлов Иван Афанасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Иван Афанасьев

Смерть
14.08.1870
Причина смерти: Понос
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