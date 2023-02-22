Гусева (Козлова) Аграфена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Козлова) Аграфена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Козлов Иван Афанасьев

Мать: Козлова Анна Исаева

Бракосочетание
09.11.1849

Муж: Гусев (шаталов) Михаил Фёдоров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.08.1850

Сын: Гусев (шаталов) Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Михаил Фёдоров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Валявина Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Михаил Фёдоров

Рождение ребёнка
16.01.1854

Сын: Гусев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Михаил Фёдоров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.01.1856

Сын: Гусев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Михаил Фёдоров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.01.1858

Сын: Гусев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Михаил Фёдоров

Рождение ребёнка
03.07.1860

Сын: Гусев Степан Михайлович

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Михаил Фёдоров

Рождение ребёнка
29.03.1862

Сын: Гусев (шаталов) Иван Михайлов

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Михаил Фёдоров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.03.1865

Сын: Гусев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Михаил Фёдоров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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