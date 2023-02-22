Гусева (Козлова) Аграфена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Козлов Иван Афанасьев
Мать: Козлова Анна Исаева
Бракосочетание
09.11.1849
Рождение ребёнка
25.08.1850
Сын: Гусев (шаталов) Иван Михайлович
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Валявина Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
16.01.1854
Сын: Гусев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
09.01.1856
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
23.01.1858
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
03.07.1860
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
29.03.1862
Сын: Гусев (шаталов) Иван Михайлов
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
09.03.1865
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Михаил Фёдоров
Смерть
Неизвестно