Карлагин Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карлагина) Домника Леонтиева
Отец ребёнка: Карлагин Леонтий Родионов
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Карлагина) Ирина Лентиева
Отец ребёнка: Карлагин Леонтий Родионов
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Карлагин Леонтий Родионов
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Слабнина (Карлагин) Агафья Леонтиева
Отец ребёнка: Карлагин Леонтий Родионов
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Карлагин) Евдотья Леонтиева
Отец ребёнка: Карлагин Леонтий Родионов
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Карлагин Леонтий Родионов
Смерть
Неизвестно