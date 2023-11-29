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Карлагин Пелагея Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карлагина) Домника Леонтиева

Отец ребёнка: Карлагин Леонтий Родионов

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Карлагина) Ирина Лентиева

Отец ребёнка: Карлагин Леонтий Родионов

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1766

Сын: Карлагин Гурьян Леонтиев

Отец ребёнка: Карлагин Леонтий Родионов

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Слабнина (Карлагин) Агафья Леонтиева

Отец ребёнка: Карлагин Леонтий Родионов

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Карлагин) Евдотья Леонтиева

Отец ребёнка: Карлагин Леонтий Родионов

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1784

Сын: Карлагин Степан Леонтиев

Отец ребёнка: Карлагин Леонтий Родионов

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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