Слабнина (Карлагин) Агафья Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слабнина (Карлагин) Агафья Леонтиева

Место рождения

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Карлагин Леонтий Родионов

Мать: Карлагин Пелагея Федоровна

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Выдана замуж до 1795
Бракосочетание
30.01.1804

Муж: Слабнин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1811

Сын: Слабнин Евфимий Андреевич

Отец ребёнка: Слабнин Андрей Иванович

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.09.1815

Дочь: (Слабнин) Анна Андреева

Отец ребёнка: Слабнин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1820

Сын: Слабнин Арсений Андреев

Отец ребёнка: Слабнин Андрей Иванович

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.04.1826

Сын: Слабнин Симеон Андреев

Отец ребёнка: Слабнин Андрей Иванович

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Слабнин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Слабнин Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно

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