Слабнина (Карлагин) Агафья Леонтиева
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Место жительства
Неизвестно
Выдана замуж до 1795
Бракосочетание
30.01.1804
Рождение ребёнка
27.03.1811
Сын: Слабнин Евфимий Андреевич
Отец ребёнка: Слабнин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1815
Дочь: (Слабнин) Анна Андреева
Отец ребёнка: Слабнин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1820
Отец ребёнка: Слабнин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1826
Отец ребёнка: Слабнин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Слабнин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Слабнин Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно