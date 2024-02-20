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Сотников Михаил Иванович

Место рождения

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Сотников Иван

Мать: не указана

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1872

Сын: Сотников Александр Михайлович

Мать ребёнка: Сотникова Елизавета Терентьевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Меркулова Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Сотникова Елизавета Терентьевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1880

Сын: Сотников Иван Михайлович (Солдат)

Мать ребёнка: Сотникова Елизавета Терентьевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1883

Сын: Сотников Василий Михайлович

Мать ребёнка: Сотникова Елизавета Терентьевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1886

Дочь: Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Сотникова Елизавета Терентьевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Сотникова Елизавета Терентьевна

Рождение ребёнка
13.05.1889

Сын: Сотников Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Сотникова Елизавета Терентьевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Татьяна Михайловна?

Мать ребёнка: Сотникова Елизавета Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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