Сотникова (Сотников) Елизавета Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.1872
Сын: Сотников Александр Михайлович
Отец ребёнка: Сотников Михаил Иванович
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Меркулова Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Сотников Михаил Иванович
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1880
Сын: Сотников Иван Михайлович (Солдат)
Отец ребёнка: Сотников Михаил Иванович
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1883
Сын: Сотников Василий Михайлович
Отец ребёнка: Сотников Михаил Иванович
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1886
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Сотников Михаил Иванович
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Сотников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1889
Сын: Сотников Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Сотников Михаил Иванович
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Татьяна Михайловна?
Отец ребёнка: Сотников Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно